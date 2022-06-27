29
o
بيروت
37
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
34
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إمّا حكومة بأسرع من لمح البصر أو لا حكومة
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
27-06-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سيكون الرئيس المكّلف نجيب ميقاتي اليوم مستمعًا. سيدّون كل ما يقترحه نواب الأمّة في يوم الإستشارات غير الملزمة. وسيعتبر أن ما سيسمعه من هؤلاء النواب، وبالأخصّ من الذين لم يسمّوه للتكليف، بمثابة أسس متينة للتأليف. فالحكومة التي سيقترحها على الأرجح في أقل من أسبوع على رئيس الجمهورية لن يكون أعضاؤها من المريخ، بل سيكونون من رحم الأزمات التي يعيشها اللبنانيون في مختلف المناطق. وستكون مهمتها محدّدة ببيان وزاري مقتضب يتضمّن القضايا الملحّة التي يمكن إنجازها في الأشهر القليلة المتبقية قبل إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول المقبل.
Advertisement
فأمام الحكومة العتيدة أقل من شهرين من العمل الفعلي والجاد في حال سارت الأمور في شكل طبيعي ومنطقي. فالرئيس ميقاتي سيقدّم، كما يتردّد، إلى رئيس الجمهورية في بدايات شهر تموز المقبل مسودّة عن تشكيلة حكومية تكون منسجمة مع نفسها أولًا، ومنسجمة مع متطلبات المرحلة الراهنة ثانيًا، وتعبّر عن هواجس الناس ثالثًا، وتخرج لبنان من أزماته تدريجيًا بحلول ممكنة وواقعية من دون "تكبير الحجر" رابعًا. وفي حال لم تحظ هذه التشكيلة بموافقة الرئيس عون، وهو أمر متوقّع بطبيعة الحال إستنادًا إلى سوابق مماثلة، وإنطلاقًا من إحترام ما ينصّ عليه الدستور بإعتبار أن رئيس الجمهورية هو من سيوقّع على مرسوم التشكيلة الحكومية، وبالتالي من الضروري أن يكون له رأي فيها، خصوصًا أن هذه الحكومة هي آخر حكومة في عهده.
هذا أمر طبيعي ومنتظر. فلرئيس الجمهورية صلاحيات تماما كما لرئيس الحكومة. وهو أمر متفاهَم عليه بين الرئيسين عون وميقاتي. ولكن المهمّ ألا يدخل على الخطّ أي معطى آخر. فعندما يكثر الطبّاخون فأن الطبخة ستحترق حتمًا. وهذا ما كان يحصل في كل مرّة كانت تُشكّل فيها الحكومات في العهد الحالي وقبله أيضًا.
وإذا كنا متفائلين إلى أقصى حدود التفاؤل يمكننا القول بأن هذه الحكومة لن تبصر النور قبل شهر من الآن، أي في نهاية شهر تموز. هذا في حال صفت النيات ولم تدخل العوامل الشخصية على خطّ التأليف كما في كل مرّة. وهكذا سيكون عمر هذه الحكومة شهرين بالكمال والتمام بعد أن تنال ثقة مجلس النواب على أساس بيان وزاري غير فضفاض. ففي هذين الشهرين لا ينتظر أحد من هذه الحكومة إجتراح الأعاجيب وتقديم الحلول بكبسة زر. جلّ ما يمكن أن تنجزه هو أن تدفع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوات سريعة إلى الأمام كإجراء لا بدّ منه لتبدأ بعد ذلك مرحلة الإصلاحات الإدارية والمالية الضرورية، والتي سبق للصندوق أن حدّدها بـ 27 نقطة واضحة وجلية.
أمّا إذا لم تلقَ جهود الرئيس ميقاتي التجاوب المطلوب نتيجة تدخلات من هنا ومن هناك فإنه من المتوقّع ألا تبصر الحكومة الموعودة النور، على أن ينتقل الحديث عن مرحلة ثانية، أو ما يُسمّى الخطة "بـ"، وهي تقوم على تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، واللجوء بالتالي إلى حتمية توسيع هذه الصلاحيات، وذلك مخافة أن تغرق البلاد بأزماتها أكثر فأكثر، إلى حين إنتخاب رئيس جديد للبلاد، على رغم ما يُشاع من أجواء غير مطمئنة عن إحتمال الوقوع في محظور الفراغ مرّة جديدة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برنامج جورج صليبي يغيب عن الهواء.. اليكم ما جرى (صور)
Lebanon 24
برنامج جورج صليبي يغيب عن الهواء.. اليكم ما جرى (صور)
14:47 | 2022-06-26
26/06/2022 02:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الكهرباء للمواطنين.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الكهرباء للمواطنين.. ما الجديد؟
13:00 | 2022-06-26
26/06/2022 01:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ خط الهاتف في لبنان يكسرُ رقماً قياسياً.. كم بلغ مؤخراً؟
Lebanon 24
سعرُ خط الهاتف في لبنان يكسرُ رقماً قياسياً.. كم بلغ مؤخراً؟
13:56 | 2022-06-26
26/06/2022 01:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني في المستشفى.. ماذا جرى له؟
Lebanon 24
فنان لبناني في المستشفى.. ماذا جرى له؟
15:13 | 2022-06-26
26/06/2022 03:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مستجدات انهيار مبنى طرابلس.. ميقاتي يتابع وعمليات الإنقاذ تتواصل
Lebanon 24
آخر مستجدات انهيار مبنى طرابلس.. ميقاتي يتابع وعمليات الإنقاذ تتواصل
13:00 | 2022-06-26
26/06/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص Andre Kassas
أيضاً في لبنان
06:44 | 2022-06-27
الكتل النيابية تتوافد الى ساحة النجمة.... اليكم أجواء الاستشارات النيابية غير الملزمة حتى الساعة
08:00 | 2022-06-27
هل يُعقل أن يعطش لبنان "الـ٢٠٠٠ ينبوع"؟
09:12 | 2022-06-27
جنبلاط: نتمنى النجاح لميقاتي في مهمته بتشكيل الحكومة
09:12 | 2022-06-27
بيان توضيحي لوزارة التربية... لهذه الاسباب مُنِع "جيفارا آدم نوح زعيتر" من دخول مركز الامتحانات
08:50 | 2022-06-27
نواب "التغيير": لن نشارك بأيّ حكومة محاصصة
08:45 | 2022-06-27
انطوان حبيب كشف عن إقبال كثيف على قروض مصرف الإسكان
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
27/06/2022 16:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
27/06/2022 16:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
27/06/2022 16:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact