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لبنان

موظفو مصرف لبنان لن يضربوا "لسبب واحد"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-06-2022 | 01:15
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دعت نقابة موظفي مصرف لبنان إلى جمعية عمومية طارئة صباح اليوم، وذلك للتشاور واتخاذ الموقف الذي تراه مناسباً للموظفين إزاء "الإجراءات التي تُتخذ في حق مصرف لبنان وموظفيه على يد القاضية غادة عون، والتي تتعارض مع الأصول القانونية"، وفق البيان.

 وفيما تقول مصادر النقابة انّها تتجّه الى التوقف عن العمل ليوم واحد تمهيداً لإضراب مفتوح، تشير مصادر نيابية الى أنه "على عكس كل الأخبار الواردة عن إضراب فوري  فإن ما سيحصل هو إجتماعات مفتوحة للمجلس المركزي ، من دون أي إضراب للموظفين أبداً وخاصةً المعنيين بالصرفيات والرواتب وتحويلها ".

وتلفت المصادر "الى أن تنسيقاً ما سيحصل بين المصرف المركزي ووزارة المالية للإنتهاء من رواتب القطاع العام مطلع هذا الأسبوع تحسبا لحصول أي طارئ".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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