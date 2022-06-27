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لبنان

قصة مؤلمة... مواطن يعرض كليته للبيع لعلاج زوجته

Lebanon 24
27-06-2022 | 01:55
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أرسل المواطن اللبناني خ. ع. د.، من منطقة شحيم، رسالة عبر بريد موقعنا الالكتروني، أعلن فيها استعداده لبيع كليته لعلاج زوجته.
 
وجاء في الرسالة:
"مرحباً، انا المواطن اللبناني خ. ع. د. من منطقة شحيم ومقيم في صيدا، أعلن عن استعدادي لبيع كليتي وذلك لعلاج زوجتي المريضة والموجودة حالياً في مستشفى الراعي - صيدا".
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وتابع: "هي تعاني من التهاب حاد بالدم ومرض "كرون" المزمن وعلاجها هو عبارة عن ادوية لمدة 3 اشهر بقيمة 400 دولار كل شهر، ثم حقن لمدة 3 اشهر ايضاً قيمة كل حقنة 1500 دولار".
 
وأشار الى أنه "في حال لم تتلق العلاج سيتم اخضاعها لعملية استئصال للمصران الغليظ مما سيشكل عائقا كبيرا لحياتها في المستقبل خصوصا انها لم تتخطى الـ ٢٢ عاماً".
 
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