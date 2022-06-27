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لبنان

متحور جديد لأوميكرون في لبنان.. هذا ما يجب ان تعرفوه

Lebanon 24
27-06-2022 | 02:12
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أكد المختص بامراض المناعة البروفسور فادي حداد أنّ "فيروس كورونا هو من انواع الفيروسات التي تتحوّل وتشكّل متحوراً جديداً ونشهد اليوم متفرّعات عن الأوميكرون ومن الواضح أنّ العدوى أكثر لكن الفعاليّة السلبيّة أقل".
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واشار حداد عبر صوت لبنان 100.3-100.5 الى أنّ "غسيل اليدين أهم ما يمكن القيام به لتفادي العدوى الى جانب ارتداء الكمامة في الأماكن العامة".
وختم معتبراً أنّ "لا علاقة بين تراجع نسبة أخذ اللقاح في لبنان وانتشار فيروس كورونا من جديد".
 
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