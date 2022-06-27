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لبنان

بلال عبدالله: أي شغور رئاسي هو بمثابة انتحار إضافي للبنان

Lebanon 24
27-06-2022 | 02:15
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شدّد النائب بلال عبدالله على ان أي شغور رئاسي هو بمثابة انتحار إضافي للبنان، معتبراً الا سبب ملزماً لذلك، وقال انه كما انجزنا الاستحقاق الانتخابي في أصعب الظروف علينا التوجه الى المجلس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، كاشفاً انه سيكون للحزب الاشتراكي مرشح لهذا الاستحقاق، وسيعلن عنه في الوقت المناسب.
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وإذ لفت عبدالله في حديث الى صوت كل لبنان، الى ان عدم المشاركة في الحكومة العتيدة هو نتيجة عدم لمس أي جدية في التعاطي مع الازمات التي تتوالى رغم كل المساعي التي قام بها الرئيس نجيب ميقاتي، أكد ان التقدمي الاشتراكي سيبقى يمارس دوره بحثّ أي حكومة على القيام بالإصلاحات المطلوبة.
ورداً على سؤال حول استقالة الوزير عباس الحلبي في حال الإبقاء على حكومة تصريف الاعمال، قال عبدالله ان الوزير الحلبي لا ينتمي للتقدمي الاشتراكي وقرار الاستقالة من عدمها يعود له.
وعن الواقع الصحي، اعتبر عبدالله انه مرآة مباشرة للانهيار الشامل الحاصل في البلاد.
 
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