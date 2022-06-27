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لبنان
هل يشارك التيار الوطني الحر في الحكومة المقبلة؟
Lebanon 24
27-06-2022
|
02:24
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أكد النائب جورج عطالله في حديث الى صوت كل لبنان ان مسالة مشاركة التيار الوطني الحر في الحكومة مرتبطة باللقاء الذي سيجمعهم والرئيس المكلف نجيب ميقاتي يوم غد ضمن الاستشارات النيابية غير الملزمة وما سيتم طرحه.
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وكشف عطالله ان الحكومة العتيدة ستلاقي دعم التيار في حال حصل التزام رسمي في الملفات التي تشكل خلافات جوهرية بينهم والرئيس ميقاتي، ومنها القطاع المصرفي وحاكم البنك المركزي لكونها اساسيات وليست شروطاً.
ونفى عطالله المعلومات التي تشير الى تدخلات خارجية لعدم تجديد العقوبات على رئيس التيار جبران باسيل مقابل تسهيل عملية التاليف، وقال من لم يتراجع في السابق عن قناعاته رغم العقوبات لن يساوم اليوم على الحكومة لأجل عدم تجديد هذه العقوبات
وعن الاستحقاق الرئاسي، شدد عطالله على وجوب اجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وقال ان المعركة اهم من إيصال شخص ويجب العمل على تعديل الدستور لتعزيز دور الرئيس، متمنياً ان يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
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