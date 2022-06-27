تغريدة لافتة لباسيل.. الله يستر!

غردّ رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: أكثر من عامين مرّوا على إقرار الحكومة التدقيق الجنائي بمصرف لبنان! ها هي شركة ألفاريز، بالرغم من كل العراقيل والصعوبات والمماطلات، اصبحت جاهزة بلبنان لمباشرة عملها اليوم! معهم ١٢ اسبوع لتسليم التقرير الأوّلي، الله يستر ممّا هو مخبّى علينا…لن يموت التدقيق طالما وراءه الرئيس!

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