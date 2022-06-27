عن مياه الشّرب في بيروت وجبل لبنان.. هذا ما تمّ كشفه

قال المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران إنّ "مؤسسات المياه في لبنان هي مؤسسات خدماتية لتوزيع المياه في حال تأمّنت مصادرها وتوفرت الكهرباء".

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، اعتبر جبران أن "انقطاع المياه هي بداية الإنهيار"، وقال: "أموالنا ذابت نتيجة فارق الدولار وأموال سد جنة موجودة. شح مادة المازوت ينعكس على تغذية المياه لمحطات الضخ، وقمنا بزيارة لرئيس الحكومة للبحث في تمكين مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من أجل الحصول على أموالها لدى مصرف لبنان من أجل شراء المازوت".

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وأردف: "نأمل أن يتمّ تصليح خط الضخ الرئيسي 1200 الذي يغذي عدداً كبيراً من احياء العاصمة بيروت ومناطق ساحل المتن". وتابع: "لدينا مياه كافية لكن لدينا مشكلة في عملية ضخها، ولدينا خطة خماسية لتصليح 80% من شبكات المياه ، مياه السيترنات تتم تعبئتها من الآبار الخاصة".

وأكد جبران أن "مياه الشرب في منطقة بيروت وجبل لبنان صالحة لشرب"، لكنه أضاف: "إذا لم نحصل على مساعدات من الجهات المانحة فنحن متجهون الى تقنين قاسٍ للمياه".

وتابع: "نطلب من الجهات الأمنية والبلديات كل ضمن نطاقها القيام بحراسة المحطات".