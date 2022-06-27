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لبنان

هذا ما حصل صباحاً تحت جسر كفر عبيدا!

Lebanon 24
27-06-2022 | 02:46
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اقدم احد الاشخاص صباح اليوم على تحطيم سيارة رباعية الدفع تحت جسر كفر عبيدا قضاء البترون، من دون معرفة الأسباب، وفق مندوبة "لبنان 24".
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كفر عبيدا

البترون

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