حميدي صقر طالب مجلس ادارة الضمان بجلسة استثنائية لتسيير الأمور

Advertisement

طالب امين عام الاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ"الإسراع في عقد جلسة استثنائية والموافقة على اعطاء الاموال اللازمة لتسيير اموره الادارية والتنظيمية وخصوصا تأمين المازوت لمولدات الضمان الخاصة لتشغيل ادارة الضمان ومراكزه الرئيسية".واعتبر أن "أي تلكوء يصب في خانة المساهمة في إقفال هذا المرفق الصحي الهام وعدم تلبية رغبات أكثر من مليون مضمون يستفيدون من تقديمات الصندوق التي تبقى على قلتها افضل من عدم وجود اي خدمات" .واعلن أن "الجميع بمن فيهم القطاع الخاص، يحاولون إنقاذ الصندوق من الإقفال، فكم بالحري الا يتحرك اعضاء مجلس الادارة وخصوصا اولئك الذين يمثلون الاتحاد العمالي العام الذين نحملهم مسؤولية اي تأخير في بت الموضوع الذي يؤثر سلبا على حياة المضمونين".الجدير ذكره ان تقديمات الضمان قد تراجعت إن على صعيد الادوية وإن على صعيد الاستشفاء بسبب ان سعر الدولار لا يزال 1500 ليرة وقد نجحت محاولة لجنة المؤشر في رفع الحد الادنى للأجور الى مليونين و600 ألف ليرة مما سيزيد من قيمة الاشتراكات ولكن هذا ينتظر موافقة مجلس الوزراء وإقرار الموازنة.