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لبنان

ضبط كمية كبيرة من المخدرات.. هذا ما أعلنته قوى الأمن

Lebanon 24
27-06-2022 | 02:54
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــــــ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

 

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام شبكة بتجارة وترويج المخدرات وتخزين كميات كبيرة منها داخل شقتين.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت القطعات المختصة في الشعبة الى تحديد موقع الشقتين إضافة الى كشف هويّة أفراد الشبكة، وهم:

ع. ي. (مواليد عام 1987، سوري)
ع. د. (مواليد عام 1968، سوري)
ع. ف. (مواليد عام 1984، لبناني)
ف. ص. (مواليد عام 1984، سوري)
 أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم ومراقبة الشقتين، تمهيداً لتوقيفهم.

 بتاريخي 22و23-6-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات شعبة المعلومات من توقيف الاول والثاني في محلة برج حمود، وبتفتيشهما ضبطت كمية من مادة الكوكايين، مبلغ /4،216،000/ ل. ل.، و/50/$. وبالتزامن، نفذت قوة من الشعبة عملية مداهمة لمنزل الاول في محلة برج حمود ايضا وتمكنت من توقيف الثالث. وبتفتيشه والمنزل عثرت على /121,7/ غ من مادة الكوكايين مقسمة داخل:

/50/ مظروفاً زنة الواحد /1,4/ غ.
/4/ مظاريف زنة الواحد /2,1/ غ
/32/ مظروفاً زنة الواحد /1,1/ غ
/9/ مظاريف زنة الواحد /0,9/ غ
 مبلغ /11،120،000/ ل. ل. و/50/$.

 كما تمكنت قوة من الشعبة من مداهمة منزل الرابع في محلة سن الفيل، وبتفتيشه ومنزله تم ضبط ما يلي:

-/572/ مظروفاً بداخلها حوالى /800/غ من مادة الكوكايين، /14/ غ قائم من مادة الكوكايين حجر.

- حوالى /2/ كلغ من مادة حشيشة الكيف، أكياس نايلون وأوراق بيضاء ومطحنة تستخدم في توضيب المخدرات، آلة حرارية لختم الأكياس، میزان حساس عدد /3/، مبلغ /156،910،000/ ل. ل. و/7630/ $، و/5/ هواتف.

 بالتحقيق معهم، اعترف الاول والرابع بتجارة وترويج المخدرات وتخزين كميات كبيرة منها في منزليهما وتوزيعها على المروجين والزبائن، واعترف الثالث والرابع بترويج المخدرات والاستحصال عليها من الأول.

 أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.
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