دولار "صيرفة".. هذا ما سيشهده اليوم

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قالت مصادر مصرفية لـإنّ دولار صيرفة قد يشهد استقراراً اليوم الإثنين مع بداية الأسبوع عند سعر 25200 ليرة لبنانية، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لارتفاع السعر قليلاً، لكن ذلك سيكون محكوماً بالمداولات في سوق القطع.