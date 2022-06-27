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لبنان

دولار "صيرفة".. هذا ما سيشهده اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-06-2022 | 03:05
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قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ دولار صيرفة قد يشهد استقراراً اليوم الإثنين مع بداية الأسبوع عند سعر 25200 ليرة لبنانية، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لارتفاع السعر قليلاً، لكن ذلك سيكون محكوماً بالمداولات في سوق القطع.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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