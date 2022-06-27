بيضون: لن نوفر جهدا في انتظام عمل المؤسسات والتخفيف عن اهلنا

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أكد النائب الدكتور أشرف بيضون في لقاء سياسي نظمته شعبة حركة "امل" في راميا "الحاجة الى اظهار صور التعاون المطلوب والضروري لتحقيق انجازات على المستوى السياسي والحياتي وخصوصا في مسألة التأليف واطلاق عجلة الدولة".وأشار إلى أن "الصغوط التي يتعرض لها لبنان هي للنيل من ثوابته"، واعتبر أن "الموقف اللبناني موحد لجهة الحفاظ على حقوقنا وثرواتنا".وشدد على "أولوية الوضع المعيشي في الرغيف والمياه والطبابة وزراعة التبغ وغيرها من المواضيع الحياتية"، داعيا الى "معالجة جدية في هذه العناوين التي تتصل بحياة المواطن"، معتبرا ان "كتلة التحرير والتنمية وحركة أمل لن توفرا جهدا في سبيل تعجيل انتظام عمل المؤسسات والتخفيف عن اهلنا، ووضع لبنان على سكة التعافي الحقيقي".