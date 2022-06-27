29
o
بيروت
37
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
34
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيضون: لن نوفر جهدا في انتظام عمل المؤسسات والتخفيف عن اهلنا
Lebanon 24
27-06-2022
|
03:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد النائب الدكتور أشرف بيضون في لقاء سياسي نظمته شعبة حركة "امل" في راميا "الحاجة الى اظهار صور التعاون المطلوب والضروري لتحقيق انجازات على المستوى السياسي والحياتي وخصوصا في مسألة التأليف واطلاق عجلة الدولة".
Advertisement
وأشار إلى أن "الصغوط التي يتعرض لها لبنان هي للنيل من ثوابته"، واعتبر أن "الموقف اللبناني موحد لجهة الحفاظ على حقوقنا وثرواتنا".
وشدد على "أولوية الوضع المعيشي في الرغيف والمياه والطبابة وزراعة التبغ وغيرها من المواضيع الحياتية"، داعيا الى "معالجة جدية في هذه العناوين التي تتصل بحياة المواطن"، معتبرا ان "كتلة التحرير والتنمية وحركة أمل لن توفرا جهدا في سبيل تعجيل انتظام عمل المؤسسات والتخفيف عن اهلنا، ووضع لبنان على سكة التعافي الحقيقي".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برنامج جورج صليبي يغيب عن الهواء.. اليكم ما جرى (صور)
Lebanon 24
برنامج جورج صليبي يغيب عن الهواء.. اليكم ما جرى (صور)
14:47 | 2022-06-26
26/06/2022 02:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الكهرباء للمواطنين.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الكهرباء للمواطنين.. ما الجديد؟
13:00 | 2022-06-26
26/06/2022 01:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ خط الهاتف في لبنان يكسرُ رقماً قياسياً.. كم بلغ مؤخراً؟
Lebanon 24
سعرُ خط الهاتف في لبنان يكسرُ رقماً قياسياً.. كم بلغ مؤخراً؟
13:56 | 2022-06-26
26/06/2022 01:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني في المستشفى.. ماذا جرى له؟
Lebanon 24
فنان لبناني في المستشفى.. ماذا جرى له؟
15:13 | 2022-06-26
26/06/2022 03:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مستجدات انهيار مبنى طرابلس.. ميقاتي يتابع وعمليات الإنقاذ تتواصل
Lebanon 24
آخر مستجدات انهيار مبنى طرابلس.. ميقاتي يتابع وعمليات الإنقاذ تتواصل
13:00 | 2022-06-26
26/06/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:44 | 2022-06-27
الكتل النيابية تتوافد الى ساحة النجمة.... اليكم أجواء الاستشارات النيابية غير الملزمة حتى الساعة
08:00 | 2022-06-27
هل يُعقل أن يعطش لبنان "الـ٢٠٠٠ ينبوع"؟
09:12 | 2022-06-27
جنبلاط: نتمنى النجاح لميقاتي في مهمته بتشكيل الحكومة
09:12 | 2022-06-27
بيان توضيحي لوزارة التربية... لهذه الاسباب مُنِع "جيفارا آدم نوح زعيتر" من دخول مركز الامتحانات
08:50 | 2022-06-27
نواب "التغيير": لن نشارك بأيّ حكومة محاصصة
08:45 | 2022-06-27
انطوان حبيب كشف عن إقبال كثيف على قروض مصرف الإسكان
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
27/06/2022 16:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
27/06/2022 16:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
27/06/2022 16:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact