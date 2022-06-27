طقس صيفي مستقر.. ماذا في تفاصيل الايام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تستمر بالارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية لتلامس معدلاتها.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس صيفي مستقر ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القليلة القادمة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها على الساحل.معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و30 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ، يتحول تدريجا اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة وتصبح الاجواء في المناطق الشمالية مهيأة لتساقط امطار خفيفة .الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تستمر بالارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية لتلامس معدلاتها.الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاع بسيط في الداخل.الخميس: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.- الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 17 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 31 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية ناشطة أحياناً ، سرعتها بين 15و 35 كلم/س.- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب .- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 5,29- ساعة غروب الشمس: 19,53