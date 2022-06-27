إعتصام لأهالي طلاب مدرسة الروم في الزاهرية... إليكم التفاصيل

نفذ أهالي طلاب مدرسة الروم في الزاهرية اعتصاما شارك فيه رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد.



وقال ممثل الأهالي بلال الكردي إن الوقفة اليوم للحديث عن الفريش دولار إضافة إلى ما طرا من تطورات مالية قامت بها إدارات المدارس، ويتحدثون عن مساعدة المعلمين وصندوق تعاضد ، إننا لا نقبل ان تصل الأمور الى هنا . ونحن نشعر ان هناك اجهاضا لقرارات وزير التربية وابتزازا له ويتذاكون على قراره بمنع الفريش الدولار في ميزانياتهم ويقولون ان الدولار خارج الموازنة وانه لا علاقة للوزير بذلك .

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وتابع: نحن نضع كلامهم برسم وزير التربية ونرفض فرض ٢٥٠ دولار ونطلق صرخة ونوجه هذا النداء الى وزير التربية ان أنصف الأهالي فالاهالي أمام احتمال رمي أولادهم في الشارع سيتحولون الى قنبلة موقوتة ومن سيقول اخرجوا أولادكم وانقلوهم الى المدارس الرسمية نقول التعليم الرسمي على راسنا ولكن التعليم يجب أن يكون للغني والفقير واذا لم يتعلم ابناؤنا فان اي مدرسة لن تفتح نهائيا سيكون ذلك ممنوعا كفار هذا الابتزاز وهذا الازلال في كل الأمور.



من جهته، قال السيد نحن نتضامن اليوم مع الطلاب واهاليهم ونتوجه بالتعزية الى اهلنا في ضهر المغر ونتوجه الى كل المدارس بان الفقير والمتوسط الحال يجب أن يعلموا ابناءهم لا زيت وسمنة ، والمديرة هنا طلبت من الأهالي إخراج أولادهم من المدرسة وهذا مرفوض هذه المدرسة لنا أما بدعة الأقساط الجديدة فتحتاج الى تصدي الوزير . نحن سنذهب الى التصعيد ولن نسمح بما يحصل.