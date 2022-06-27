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لبنان

امتحانات الشهادة المتوسطة تتواصل في النبطية في اجواء هادئة وطبيعية

Lebanon 24
27-06-2022 | 04:24
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تواصلت في النبطية  اليوم الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة  في 11 مركزا  .

ابو شقرا

 وجال رئيس المنطقة التربوية في النبطية أكرم أبو شقرا في مراكز الامتحانات "مطلعا على سيرها من المراقبين يرافقه مسؤول  الامتحانات في المنطقة رامي طفيلي.
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 ووصف أبو شقرا "الأجواء بالهادئة والطبيعية من دون تسجيل ملاحظات او شكاوى. كما جالت رئيسة دائرة التربية في المنطقة نشأت الحبحاب في مراكز الامتحانات للاطمئنان على سيرها . 
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