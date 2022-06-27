امتحانات الشهادة المتوسطة تتواصل في النبطية في اجواء هادئة وطبيعية

Advertisement

تواصلت في النبطية اليوم الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في 11 مركزا .ابو شقراوجال رئيس المنطقة التربوية في النبطية أكرم أبو شقرا في مراكز الامتحانات "مطلعا على سيرها من المراقبين يرافقه مسؤول الامتحانات في المنطقة رامي طفيلي.ووصف أبو شقرا "الأجواء بالهادئة والطبيعية من دون تسجيل ملاحظات او شكاوى. كما جالت رئيسة دائرة التربية في المنطقة نشأت الحبحاب في مراكز الامتحانات للاطمئنان على سيرها .