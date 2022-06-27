بعد إرتفاع إصابات كورونا... هل يتجه البلد الى الاقفال؟

قال وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض، في حديث صحافي، "أننا لن نقفل البلد بسبب "كورونا" والمسؤولية تقع على عاتق كلّ فرد وطالما الوضع في المستشفيات تحت السيطرة فلن نلجأ الى خيار الإقفال ولكنّ التوجه هو الى المزيد من التشدّد في الإجراءات الوقائية".

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وأوضح "أننا نتعامل مع متحوّر شديد وسريع الانتقال وعلى من يُصاب أو من يشكّ في إصابته بـ"كورونا" أن يعزُل نفسه".

من جهة أخرى، أشار الى أن فحص "جدري القرود" أصبح موجوداً في لبنان وقد حضّرنا وحدات خاصة في المستشفيات مختلفة عن وحدات "كورونا" للمرضى.

وعن انتشار فيروس "اليرقان"، ذكر أن "حالات إلتهاب الكبد الفيروسي انحسرت ولكن نتخوّف من تكرار ما حصل وسبب الإصابات هو التلوّث وقد كثّفنا الفحوصات ونتشدّد في موضوع سلامة المياه".

MTV