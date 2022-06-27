حريقٌ كبير في الدكوانة يهدّد الأبنية السكنيّة… ومناشدة من الاهالي

افادت منوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ان حريقا كبيرا إندلع في منطقة مار روكز - الدكوانة وبات يهدد الأبنية السكنية المجاورة ودير مار روكز، ويناشد أهالي المنطقة المعنيين التدخل السريع منعا من امتداده الى المنازل.

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