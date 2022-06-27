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لبنان
كركي يشارك في تونس في ندوة عن التحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي العربية
Lebanon 24
27-06-2022
|
04:39
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يشارك رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في تونس، في ندوة قومية عن التحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي برعاية وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي وإشرافه، بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجمهورية التونسية ، ومشاركة رؤساء ومديرين تنفيذيين يمثلون عددا من مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي ( الاردن ، البحرين ، تونس ، الجزائر ، العراق ، سلطنة عمان ، فلسطين ، الكويت ، لبنان ، مصر ، موريتانيا )، بالاضافة الى مشاركة ممثلين عن منظمة العمل العربية والدولية والاسكوا.
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تعقد الندوة في 28 و29 الحالي، في العاصمة التونسية. يتضمن اليوم الأول الافتتاح الرسمي يليه جلستا عمل الاولى حول " سياسات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة " يترأس الجلسة الدكتور عماد تركي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجمهورية التونسية ، ويتم خلالها تقديم اوراق عمل فنية من السادة الخبراء الدكتور نوار العوّا المستشار الاقليمي للتكنولوجيا من أجل التنمية لدى الاسكوا حول " سياسات التحوّل الرقمي في المنطقة العربية " والسيد Rodrigo Ortiz Davila Assumpcao خبير في منظمة العمل الدولية حول " استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز تقديم الخدمات الرقمية " . أما الجلسة الثانية الذي يترأسها الدكتور ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد في دولة فلسطين يتم خلالها تقديم عرض حول " التحول الرقمي المفاهيم والتحديات والقضايا الرئيسية " من قبل الخبير الدكتور علي عطايا اضافة الى عرض للممارسات الجيدة في مجال التحول الرقمي لعدد من مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي .
أما اليوم الثاني للندوة سوف يتضمن جلستي عمل الأول حول " التحول الرقمي من أجل خدمات أكثر فعالية وتغطية شاملة " يترأسها الاستاذ سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية وتتضمن تقديم أوراق عمل للسادة الخبراء الدكتور كمال المدوري مدير عام الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية / الجمهورية التونسية حول " التحول الرقمي لانظمة الضمان الاجتماعي تحديات حقيقية وفرص واعدة " ، الدكتور ابراهيم خليل ابراهيم الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبوز حول " الحلول الرقمية لانظمة التأمين الإجتماعي المكملة – الاشتراكات المحددة " .
يترأس الجلسة الثانية نائب رئيس غرفة الصناعة وعضو مجلس ادارة الضمان الاجتماعي في المملكة الاردنية الهاشمية الاستاذ محمد الجيطان ويتم خلال تقديم ورقة عمل حول " المهارات والقدرات اللازمة لتفعيل الخدمات الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي " يقدمها الدكتور علي عطايا اضافة الى اسعراض للممارسات الجيدة في مجال التحول الرقمي . على أن تختتم الندوة أعمالها بجلسة ختامية يترأسها رئيس الجمعية الدكتور محمد كركي يتم خلالها مناقشة واقرار التقرير الختامي والتوصيات .
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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