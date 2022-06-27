"دمار كبير وكامل"... هكذا بدا المشهد اليوم عند موقع المبنى المنهار في ضهر المغر بطرابلس (صور)

حصل "لبنان 24" على صور تظهر منطقة ضهر المغر في طرابلس، بعد إنهيار أحد مبانيها وفاة طفلة صغيرة، بالاضافة الى عدد من الجرحى .

يذكر ان عددا كبيرا من الابنية في المنطقة وصولاً الى السويقة مهددة بالسقوط نتيجة التصدعات التي لحقت بها.