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لبنان

"دمار كبير وكامل"... هكذا بدا المشهد اليوم عند موقع المبنى المنهار في ضهر المغر بطرابلس (صور)

Lebanon 24
27-06-2022 | 04:50
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حصل "لبنان 24" على صور تظهر منطقة ضهر المغر في طرابلس، بعد إنهيار أحد مبانيها وفاة طفلة صغيرة، بالاضافة الى عدد من الجرحى .
 يذكر ان عددا كبيرا من الابنية في المنطقة وصولاً الى السويقة مهددة بالسقوط نتيجة التصدعات التي لحقت بها.
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