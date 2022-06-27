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لبنان

بعد اصابته بكورونا... كنعان يرجئ جلسة لجنة المال التي كانت مقررة اليوم

Lebanon 24
27-06-2022 | 04:50
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أرجأ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان جلسة اللجنة التي كانت المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 27/6/2022، إلى الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 30/6/2022، والتي كانت نخصصة للبحث في بعض المسائل المتعلقة بمشروع الموازنة العامة للعام 2022، كما التشريعات المالية المطروحة حكومياً، بحضور ممثلين عن الحكومة ومصرف لبنان، وذلك بسبب إصابة كنعان بفيروس كورونا.
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