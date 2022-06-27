المفتي قبلان إتصل بسلام وتباحثا في تأمين الطحين وتشديد المراقبة على الموزعين

اتصل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، تم في خلاله التباحث في موضوع الطحين وتمنى عليه "اتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بتأمين الطحين وضرورة توزيعه بالسرعة اللازمة على كل المناطق رأفة بالمواطنين مع ضرورة تشديد المراقبة على الموزعين ومحاسبتهم في حال تقصيرهم".

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