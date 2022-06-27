أهالي الطفلة التي قضت بعد سقوط المبنى في طرابلس يقطعون الطريق

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قطع الطريق في محلة "المشروع" في القبة من قبل اهالي الطفلة الشهيدة "جمانة ديكو"، التي فارقت الحياة بعد انهيار المبنى في منطقة ضهر المغر.

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