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لبنان

أهالي الطفلة التي قضت بعد سقوط المبنى في طرابلس يقطعون الطريق

Lebanon 24
27-06-2022 | 05:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قطع الطريق في محلة "المشروع" في  القبة من قبل اهالي الطفلة الشهيدة "جمانة ديكو"، التي فارقت الحياة بعد انهيار المبنى في منطقة ضهر المغر.
 
 
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