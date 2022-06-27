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لبنان

لهذه الاسباب ارتفعت اسعار المحروقات اليوم!

Lebanon 24
27-06-2022 | 05:57
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أعلن عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في تصريح انه "تم صدور اليوم جدول جديد لاسعار المحروقات تحت وطأة تعديل في سعري صرف الدولار في الاسواق اللبنانية وثبات في اسعار الكيلوليتر المستورد".
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ورأى ان "ارتفاع سعرصرف الدولار وفقاً لمنصة صيرفة المعتمدة لاستيراد البنزين من 24900 الى 25200 ليرة ادى الى زيادة 7000 الف ليرة على الصفيحة لتصبح 677000 ليرة، اما في ما يتعلق بالمازوت الديزل والغاز فارتفاع سعرصرف الدولار وفقاً للسوق الحرة المعتمدة لاستيراد هاتين المادتين من 29037 الى 29450 ليرة ادى الى زيادة صفيحة المازوت 10000 ليرة لتصبح 762000 ليرة وقارورة الغاز 5000 ليرة لتصبح 356000 ليرة".
المصدر: الوكالة الوطنية

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