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لبنان

رغم الإضراب... هذا ما فعله عناصر الدفاع المدنيّ!

Lebanon 24
27-06-2022 | 06:08
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قال المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار للـ"أم تي في"، إنّ "عناصر الدفاع المدني حضروا لإخماد حريق مار روكز - الدكوانة، رغم الإضراب الذي ينفذونه".
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