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لبنان

بعد منعه من استكمال امتحاناته الرسمية... "غيفارا نوح زعيتر" يعود الى مركز الامتحانات وبيان توضيحي من الجيش

Lebanon 24
27-06-2022 | 06:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن محاولة الطالب "غيفارا نوح زعيتر"  الذي تم منعه يوم السبت الفائت من استكمال امتحانات الشهادة المتوسطة بسبب  لجوئه الى الغش وقيامه بتحدي المراقبين، الدخول اليوم الى مركز الامتحانات الرسمية في مدينة بعلبك لكن الاجهزة الامنية قامت بمنعه.
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وفي الاطار، صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:"
نشر أحد المواقع الإلكترونية خبراً مفاده قيام تلميذ يخضع لامتحانات الشهادة المتوسطة في منطقة بعلبك، بإدخال هاتفه إلى غرفة الامتحانات بهدف الغش، بموازاة قيام مجموعة من الشبان المشاغبين بمرافقته إلى مركز الامتحانات والحضور عند مدخل المدرسة. فيما لم يتمكن أفراد الطاقم التعليمي من اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.
على الأثر تدخلت وحدة عسكرية وأخرجت التلميذ المذكور من مركز الامتحانات، واتخذت التدابير المناسبة لإعادة الهدوء إلى المدرسة ومحيطها".
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