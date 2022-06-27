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لبنان

تأجيل اعتصام موظفي الادارة العامة المقرر غدا امام المرفأ

Lebanon 24
27-06-2022 | 06:32
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أعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة، في بيان، عن تأجيل الاعتصام المقرر يوم غد الثلاثاء في 28 حزيران امام مرفأ بيروت، الى موعد يحدد لاحقا.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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