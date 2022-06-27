تأجيل اعتصام موظفي الادارة العامة المقرر غدا امام المرفأ

أعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة، في بيان، عن تأجيل الاعتصام المقرر يوم غد الثلاثاء في 28 حزيران امام مرفأ بيروت، الى موعد يحدد لاحقا.

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