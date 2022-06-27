وزارة المالية: قبض مستحقات العملية الانتخابية غدا

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أعلنت وزارة المالية في بيان، انه "أصبح بامكان رؤساء الاقلام والكتبة الذين شاركوا في العملية الانتخابية خلال العام 2022 قبض مستحقاتهم من صناديق المحتسبيات المحلية في كافة المحافظات والاقضية ومن دائرة المحاسبة والصناديق في بيروت خلال يوم الثلثاء الواقع في 28 حزيران.ويطلب من كل موظف احضار الايصال المسلم له من وزارة الداخلية والبلديات الذي يثبت مشاركتهم في العملية الانتخابية".