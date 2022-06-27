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لبنان

وزارة المالية: قبض مستحقات العملية الانتخابية غدا

Lebanon 24
27-06-2022 | 06:50
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 أعلنت وزارة المالية في بيان، انه "أصبح بامكان رؤساء الاقلام والكتبة الذين شاركوا في العملية الانتخابية خلال العام 2022 قبض مستحقاتهم من صناديق المحتسبيات المحلية في كافة المحافظات والاقضية ومن دائرة المحاسبة والصناديق في بيروت خلال يوم الثلثاء الواقع في 28 حزيران.
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ويطلب من كل موظف احضار الايصال المسلم له من وزارة الداخلية والبلديات الذي يثبت مشاركتهم في العملية الانتخابية".
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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