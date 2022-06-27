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لبنان

تغريدة لوزير التربيّة عن إمتحانات الشهادة المتوسطة... ماذا قال؟

Lebanon 24
27-06-2022 | 06:49
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كتب وزير التربيّة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي عبر حسابه على "تويتر":
 
"في اليوم الثاني والأخير لامتحانات البريفيه نكون قد انجزنا المرحلة الاولى من هذا الاستحقاق المفصلي للتعليم. سنباشر بالتحضير لوضع اسس التصحيح بكل جدية وشفافية ونتمتى لجميع تلامذتنا النجاح والتفوق".
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وأضاف الحلبي: "المواد الاختيارية كانت اليوم العنوان الرئيس لامتحانات البريفيه في يومها الثاني مع اللغة الاجنبية. هذا البرنامج وظيفته تخفيف الضغط على تلامذتنا وليتلاءم مع تعويض الفاقد لكنه ايضا تجربة لتطوير الامتحانات كطريقة معتمدة في معظم انظمة العالم".
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