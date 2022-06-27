اشكال في احد الملاهي الليلية في الكسليك ومقتل مفتش في الأمن العام

افادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال في احد الملاهي الليلية في منطقة الكسليك فجر اليوم، تخلله إطلاق نار ما ادى الى مقتل مفتش في الأمن العام.

وتعمل القوى الامنية على ملاحقة مطلقي النار واتخاذ الاجراءات اللازمة.