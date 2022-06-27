كتلة التنميّة والتحرير: لضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت

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أكد النائب علي حسن خليل، باسم كتلة "التنمية والتحرير" بعد لقاء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي "ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت". وقال: "ركزنا خلال لقائنا مع ميقاتي على ضرورة عمل هذه الحكومة بجدية كما ركزنا على إقرار خطة التعافي المالي التي لم تحل حتى اللحظة على مجلس النواب بالطرق الدستورية المتعارف عليها"، مشددا على الحفاظ على اموال المودعين كاملة.كما شدد على "ضرورة حسم موضوع تلزيم معامل الكهرباء بعيدا من كل النقاش الذي دار في المرحلة المنصرمة وضرورة الانتقال إلى مرحلة ثانية في تنظيم هذا القطاع".ودعا الى "مواكبة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة"، معتبرا ان "هذا الأمر لا يجب أن يكون عائقا امام المباشرة بالتنقيب عن النفط".وقال: "لم نوصف شكل الحكومة، إذ إن ميقاتي بات يعلم التوازنات القائمة، وما يهمنا أن تكون حكومة فاعلة".