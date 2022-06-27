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لبنان
المكاري التقى جبور والمدير العام لكازينو لبنان
Lebanon 24
27-06-2022
|
07:23
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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري في مكتبه في الوزارة رئيس نقابة أصحاب وكالات الدعاية والإعلان جورج جبور وكان عرض للشؤون الاعلامية والاعلانية، وتم التطرق الى موضوع ارشفة تلفزيون لبنان.
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واشار جبور الى "امكان التعاون في الخطط المستقبلية على صعيد القطاعين الاعلامي والاعلاني اللذين يعتبران توأمين يكملان بعضهما"، وأكد "ضرورة ايجاد السبل لتحسين الاوضاع في البلاد".
خوري
والتقى الوزير المكاري المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري الذي قال بعد اللقاء: "اطلعت من الوزير المكاري على المشاريع الخاصة بتلفزيون لبنان الذي يعتبر صرحا كبيرا ونأمل في التعاون معه".
وقال: "نقف دائما الى جانب الوزير والتلفزيون كي نقدم ما يليق بتاريخ الأخير".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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