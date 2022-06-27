نقيب الاطباء ناقش في باريس مع نظيره الفرنسي أوضاع القطاع الصحي والاطباء في لبنان

Advertisement

التقى نقيب الأطباء يوسف بخاش في باريس نقيب الأطباء الفرنسي الدكتور فرنسوا ارنو مهنئا بانتخابه رئيسا لنقابة الأطباء الفرنسية.وعرض معه "اوضاع القطاع الصحي ووضع الأطباء في لبنان مع هجرة ما يقارب 25 في المئة من العدد الاجمالي والتحديات المالية والصحية التي يواجهها القطاع الطبي، اضافة الى التعديات المباشرة على الأطباء خلال ممارستهم المهنة".وقال: "شكرنا النقيب الجديد على كل الجهود التي كان قد بذلها خلال توليه مركز الامين العام في الولاية السابقة ومنها المساعدة المالية التي قدمتها نقابة الأطباء الفرنسية، والتي استخدمت لترميم جزء من الأضرار التي نتجت عن انفجار الرابع من آب".اضاف: "تداولنا مع رئيس الجمعية الطبية اللبنانية - الفرنسية البروفسور سليم عرقتنجي والأمين العام جورج نصر الاجراءات اللازمة لتنظيم المؤتمر التي ننوي عقده لدعم مستقبل الطب والطبيب في لبنان في ظل الازمات المصيرية التي نعيشها".وحضراللقاء المسؤول عن العلاقات الخارجية في نقابة الأطباء الفرنسية الدكتور كارالا.