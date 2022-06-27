رعد: لم نوّصف شكل الحكومة... وهذا ما أكّدنا عليه

ورأى رعد بعد لقاء الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، في مجلس النواب، أنّ "من شاء أن يقاطع المشاركة بالحكومة فهذا شأنه، ولكن المقاطعة ورمي كرة الازمة في ملعب الآخرين فهذا ليس من شأنه بل يجب التعاون للنهوض بالبلد".

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قال النائب محمد رعد بإسم كتلة "الوفاء للمقاومة"، "لم نوّصف شكل الحكومة، إنمّا أكدنا على أن تكون حكومة فاعلة".