نواب "التغيير": لن نشارك بأيّ حكومة محاصصة

قالت النائبة حليمة قعقور باسم كتلة نواب "التغيير"، بعد لقاء الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، في مجلس النواب، "نحن مع حكومة مصغّرة وإنقاذيّة لتقرّ المشاريع الإلزامية بسرعة".

وأضافت: "لن نشارك بأيّ حكومة محاصصة ولا في أي حكومة وحدة وطنيّة".