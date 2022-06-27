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لبنان

نواب "التغيير": لن نشارك بأيّ حكومة محاصصة

Lebanon 24
27-06-2022 | 08:50
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قالت النائبة حليمة قعقور باسم كتلة نواب "التغيير"، بعد لقاء الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، في مجلس النواب، "نحن مع حكومة مصغّرة وإنقاذيّة لتقرّ المشاريع الإلزامية بسرعة".
 
وأضافت: "لن نشارك بأيّ حكومة محاصصة ولا في أي حكومة وحدة وطنيّة".
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