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لبنان

بيان توضيحي لوزارة التربية... لهذه الاسباب مُنِع "جيفارا آدم نوح زعيتر" من دخول مركز الامتحانات

Lebanon 24
27-06-2022 | 09:12
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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان التالي:
 
تناقل عدد من وسائل الإعلام  ومواقع التواصل الاجتماعي ، خبرا عن خروج مرشح للامتحانات الرسمية  للشهادة المتوسطة، على القوانين والأنظمة التي ترعى الامتحانات الرسمية، ويذهب البعض إلى تحليلات غير واقعية تسيء إلى صورة الامتحانات الرسمية.
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إزاء هذا الأمر يهم المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن يوضح الآتي:

دخل المرشح للشهادة المتوسطة جيفارا آدم نوح زعيتر إلى مركز الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في محافظة بعلبك الهرمل، وحاول الغش عبر سؤال أحد المرشحين، فمنعه المراقبون من ذلك، ثم حاول مرة ثانية، فتم منعه من ذلك ووضع في غرفة منفردة لكي لا يحاول التواصل مع أحد ثانية.
واليوم الإثنين دخل إلى مركز الامتحانات فكتب قليلا وخرج ولم يسلم مسابقته ولم يوقع، ثم حاول الدخول مرة ثانية فلم يسمح له بذلك، لأن من يخرج من الامتحانات يصبح منقطعا عنها، وبالتالي فإن القوى الأمنية منعته من الدخول مجددا.
ولفت المكتب الاعلامي إلى أن القوانين والأنظمة التي ترعى الامتحانات الرسمية واضحة ومعروفة، وبالتالي فإن اللجنة الإدارية للامتحانات الرسمية تنظر في التقارير المرفوعة إليها في نهاية الامتحانات وتتخذ القرار بالسماح للراسبين في الدورة الأولى بالتقدم من الدورة الاستثنائية ، إذا لم يكن هناك مانع من ذلك.
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