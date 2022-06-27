كتلة "الإعتدال الوطني": يحق لنا التمثل في الحكومة

قال النائب سجيع عطية باسم كتلة "الاعتدال الوطني" إنه "يحقّ للكتلة التمثل في الحكومة وأن تكون حصتها وازنة فيها إما عبر وزيرين أو 3 وزراء".

كلامُ عطية جاء عقب لقاء نواب الكتلة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في مجلس النواب، خلال الاستشارات النيابية غير المُلزمة، حيث قال: "للإسراع بتشكيل الحكومة نظراً للأوضاع الصعبة التي يعيشها الوطن، ونتمنى للرئيس ميقاتي النجاح وإعطاء كل الأهمية للمناطق النائية والإنماء المتوازن".

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وتابع: "كلّ جهة تأخذ حصتها في الحكومة بحسب حجم تمثيلها وواقعها. تحدثنا بحقائب عديدة من رئيس الحكومة المكلّف ولدينا إمكانية لتولّي أي وزارة".