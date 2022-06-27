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لبنان

المديرية العامة للاثار: لسنا المسؤولين عن موضوع تدعيم الابنية التاريخية في طرابلس

Lebanon 24
27-06-2022 | 10:20
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 اعلنت المديرية العامة للاثار في بيان لها ؛"ردا على ما ورد على لسان رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق امس ، تفيد المديرية العامة للاثار وبناء على تكليف من وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى بأنه يخرج عن  وظيفة المديرية امر تدعيم وترميم الابنية التاريخية الايلة للسقوط والمملوكة من افراد.
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فهذا الامر الاخير مثله في ذلك مثل امر اخلائها حماية لشاغليها من خطر انهيارها يعود الى الجهة الادارية المختصة.
 
وعليه فان المديرية العامة للاثار على استعداد لتأمين الدعم التقني في سبيل الحفاظ على الأبنية التاريخية في مدينة طرابلس.

والجدير بالذكر، ان وزارة الثقافة قد قامت سابقا بإحصاء الابنية التاريخية المهددة بالسقوط، وأحالت  الملف الى مجلس الوزراء  لتأمين الاعتمادات والتمويل اللازم من اجل حماية هذه الابنية التي تشكل جزءا من إرثنا الثقافي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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