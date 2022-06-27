فرنجية: لا نرفض المشاركة في الحكومة وعلى "الوطني الحر" عدم المطالبة بـ"الطاقة"

قال النائب طوني فرنجية باسم "التكتل الوطني المستقل" إنّ "ما يهمّنا من الحكومة العتيدة هو تخفيف ضغط الإنهيار وتمرير موسم الصيف بخير وإتمام الخطط الإقتصادية"، وأضاف: "نحنُ لا نرفض المشاركة في الحكومة ولا نطلب ذلك في الوقت نفسه، ونحنُ لسنا ضدّ أي حكومة تكون شبيهة للحالية، وبالتالي لا نعترض على المشاركة فيها".

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كلامُ فرنجية جاء عقب لقائه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في مجلس النواب خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة، إذ قال: "ميقاتي أطلعنا على رؤيته لتشكيل الحكومة، والأساس هو أن نسير نحو الإيجابية لأن الوطن لا يحتمل التأجيل أبداً".



ولفت فرنجية إلى أن "خطة التعافي المالي تتضمن مفاجآت إيجابية بعكس ما يتمّ تداوله في الإعلام"، وأضاف: "نريدُ خطة تنصف كل الناس وتوزع الخسائر بالتوازي وبشكل عادلٍ. نريدُ خطة تحمي الناس الضعفاء، علماً أن موظفي القطاع العام يشكلون جزءاً كبيراً من هؤلاء".



وتابع: "هدفنا الأساسي أن تأخذ الحكومة إجراءات جيّدة، ولبنان ليس لديه ترف الوقت، والشعب لا يحتمل مفاجآت وتعطيل".



كذلك، دعا فرنجيّة "التيار الوطني الحر" إلى عدم المطالبة مجدداً بوزارة الطاقة، وقال: "بدنا نوصل لمحل ما تكون الطاقة بلا تيّار".