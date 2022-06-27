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لبنان

الجميّل: أبلغنا ميقاتي أننا غير معنيين بالمشاركة في حكومة على غرار الحكومات السابقة

Lebanon 24
27-06-2022 | 10:27
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قال النائب سامي الجميّل باسم كتلة نواب "الكتائب": "أبلغنا الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي أننا غير معنيين بالمشاركة في حكومة على غرار الحكومات السابقة".
 
ودعا الجميّل بعد لقاء ميقاتي في مجلس النواب، "إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لأنّ الدولة تتحلّل".
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وأضاف: "تحلّل الدولة لا ينتظر 4 أشهر التي يُراهن عليها البعض بعد انتخابات رئيس الجمهورية، وعدم تسمية رئيس للحكومة اغتيال للشعب اللبناني".
 
وتابع الجميّل: "ندقّ ناقوس الخطر لأن على الرئيس المكلّف أن يقدم تشكيلة في خلال الأسبوعين المُقبلين لأنه لا يمكن الإنتظار، وإن استمرّت العرقلة فعلى الجميع تحمُّل مسؤوليتهم".
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