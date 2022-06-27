معوّض: الاستمرار بحكومات الوحدة الوطنية هو استمرار بالشلل والفساد

اعتبر عضو كتلة "شمال المواجهة" النائب ميشال معوّض أن "الطريقة التي تتشكل على أساسها الحكومات هي استمرار للواقع الذي وصلنا إليه"، مشيراً إلى أنه "لا حلول عبر الترقيع، وهناك حاجة لمقاربة تغيير جذرية لاستراجع سيادة الدولة وإصلاح النظام المالي والاقتصادي".

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كلامُ معوّض جاء عقب لقائه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في مجلس النواب خلال الاستشارات النيابية غير المُلزمة، إذ قال: "نحنُ نعتبر أن الاستمرار بحكومات الوحدة الوطنية هو إستمرار بالشلل والفساد والزبائنيّة، في حين أن حكومات المحاصصة ضربت دولة القانون".



وأردف: "أي إشارة في البيان الوزاري لعنوان جيش وشعب ومقاومة بكل متفرعاته هو عملياً ربط مصير الدولة بحزب الله ومحور الممانعة، وبالتالي عزل لبنان".



وطالب معوض بإخراج ملف ترسيم الحدود البحريّة من "لعبة المصالح السلطوية والمحاور"، مؤكداً أن "هذا الملف استراتيجي وسيادي بامتياز، ويتعلق باستقرار لبنان الاستراتيجي ومستقبله الاقتصادي".



وتابع: "نريد قضاء مستقلاً وإصلاحاً يؤسس لدولة العدالة والمحاسبة. كذلك، نحتاج إلى معالجة حقيقية لملف النازحين السوريين، كما أننا نتمسك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يشكل بوابة لتعافي لبنان".

