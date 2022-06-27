غادرت منزل ذويها ولم تَعُد حتى تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- دموع محمود الرفاعي (من مواليد عام 1997، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 25-6-2022، منزل ذويها الكائن في محلة القرقف /قضاء عكار، ولم تَعُد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الحضور الى مخفر برقايل في وحدة الدرك الاقليمي، أو الاتصال على الرقم: 370744-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.