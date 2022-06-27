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لبنان

طرابلسي: لتشكيل حكومة إنقاذ حقيقية والشعب ينتظرُ الخلاص

Lebanon 24
27-06-2022 | 11:12
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دعا عضو كتلة "المشاريع" النيابية النائب عدنان طرابلسي إلى تشكيل حكومة إنقاذ حقيقية تقوم بسرعة بإخراج البلاد من الأزمات الخانقة.
كلامُ سكاف جاء عقب لقائه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي خلال الاستشارات النيابية المُلزمة في مجلس النواب، إذ قال: "نريد من الحكومة أن تكون حكومة إنقاذ حقيقية وتقوم بسرعة بإخراج البلاد من الأزمات الخانقة".
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وتابع: "نعلم أن عُمر الحكومة قصير إلا أنه يمكنها العمل بجهد بعيداً عن العراقيل. أمام الحكومة مهمة كبرى أساسها ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي والإنطلاق للتنقيب عن النفط والغاز لما في ذلك من أهمية على الاقتصاد اللبناني".
وختم: "الشعب يختنق وينتظر الخلاص ولم يعد يحتمل إضاعة الفرص".
 
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