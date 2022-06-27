يومٌ حافل بالإستشارات النيابية.. هذا ما أجمعت عليه القوى السياسية

انتهى اليوم الأول من الاستشارات النيابية غير المُلزمة في مجلس النواب، حيثُ عقد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاتٍ مع مختلف الكتل النيابية وذلك للوقوف عند آرائهم ورؤيتهم بشأن الحكومة العتيدة.

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وقرابة الساعة الـ6.30 مساء، غادر ميقاتي مجلس النواب، بعدما عقد آخر لقاء له، اليوم، مع النائب عماد الحوت.

وخلال تصريحات مختلف الكتل النيابية، كان هناك اجماع على ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، وإنقاذ لبنان من الأزمات التي يعيشها، كما هناك رفضٌ من قبل بعض الكتل لتشكيل حكومات وحدة وطنية باعتبار أنها تكرس المحاصصة.

مع هذا، كان هناك تأكيدٌ من قبل معظم الكتل على ضرورة تكريس المحاسبة واستقلالية القضاء، والانطلاق بقوة نحو إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبرُ خطوة أساسية على طريق التعافي المالي والاقتصادي.

ووسط ذلك، أجمعت مختلف الكتل على أن الوقت ليس متاحاً للعراقيل، في حين أن البعض رفض تماماً أن تحتفظ جهات سياسية بحقائب وزارية لنفسها.

وفي ما يلي، مجموعة صور يوم الإستشارات النيابية في مجلس النواب اليوم:

لقاء الرئيس ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري