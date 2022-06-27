Advertisement

لبنان

يومٌ حافل بالإستشارات النيابية.. هذا ما أجمعت عليه القوى السياسية

Lebanon 24
27-06-2022 | 11:43
A-
A+
Doc-P-966214-637919536011704700.jpg
Doc-P-966214-637919536011704700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتهى اليوم الأول من الاستشارات النيابية غير المُلزمة في مجلس النواب، حيثُ عقد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاتٍ مع مختلف الكتل النيابية وذلك للوقوف عند آرائهم ورؤيتهم بشأن الحكومة العتيدة.
Advertisement
 
وقرابة الساعة الـ6.30 مساء، غادر ميقاتي مجلس النواب، بعدما عقد آخر لقاء له، اليوم، مع النائب عماد الحوت. 
 
وخلال تصريحات مختلف الكتل النيابية، كان هناك اجماع على ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، وإنقاذ لبنان من الأزمات التي يعيشها، كما هناك رفضٌ من قبل بعض الكتل لتشكيل حكومات وحدة وطنية باعتبار أنها تكرس المحاصصة.
 
مع هذا، كان هناك تأكيدٌ من قبل معظم الكتل على ضرورة تكريس المحاسبة واستقلالية القضاء، والانطلاق بقوة نحو إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبرُ خطوة أساسية على طريق التعافي المالي والاقتصادي. 
 
ووسط ذلك، أجمعت مختلف الكتل على أن الوقت ليس متاحاً للعراقيل، في حين أن البعض رفض تماماً أن تحتفظ جهات سياسية بحقائب وزارية لنفسها. 
 
وفي ما يلي، مجموعة صور يوم الإستشارات النيابية في مجلس النواب اليوم:
 
لقاء الرئيس ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري
 
 
 
لقاء الرئيس ميقاتي مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب

 
 
 
لقاء الرئيس ميقاتي مع كتلة "اللقاء الديمقراطي"
 
 
 
 
لقاء الرئيس ميقاتي مع كتلة "الوفاء للمقاومة"
 
 
 
 
لقاء الرئيس ميقاتي مع كتلة "التنمية والتحرير"
 
 
 
 
لقاء الرئيس ميقاتي مع كتلة "الجمهورية القوية"
 
 
 
 
لقاء الرئيس ميقاتي مع "التكتل الوطني المستقل"
 
 
 
 
لقاء الرئيس ميقاتي مع كتلة "الإعتدال الوطني"
 
 
 
 
لقاء الرئيس ميقاتي مع كتلة "الكتائب"
 
 
 
 
لقاء الرئيس ميقاتي مع النائب غسان سكاف
 
 
 
 
لقاء الرئيس ميقاتي مع النائب ميشال معوض
 
 
 
 
لقاء الرئيس ميقاتي مع نواب "التغيير"
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:36 | 2022-06-27
15:24 | 2022-06-27
14:53 | 2022-06-27
14:27 | 2022-06-27
13:43 | 2022-06-27
13:28 | 2022-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website