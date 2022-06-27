الحوت: تمنينا على الرئيس ميقاتي تشكيل حكومة كفاءات وخبرات

اشار النائب عماد الحوت، باسم كتلة "الجماعة الإسلامية"، إلى "اننا تمنّينا على رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، تشكيل حكومة مهمّة، وتكون حكومة كفاءات وخبرات لتعمل على المفاوضات مع صندوق النقد بأعلى كفاءة ممكنة".

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