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لبنان

جنبلاط أبرق إلى السفير النرويجي مستنكراً الهجوم في أوسلو

Lebanon 24
27-06-2022 | 12:11
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أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى السفير النرويجي مارتن يترفيك، مديناً "الهجوم الذي وقع في مدينة أوسلو"، معزياً "الشعب النرويجي وعائلات الضحايا".
 
وجاء في نص البرقية: "إنني أدين بشدة الهجوم البشع على المدنيين الأبرياء، الذي وقع في أوسلو وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخر. لقد باتت جرائم الكراهية ظاهرة متطورة بشكل خطير في جميع أنحاء العالم وتتطلب المزيد من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار في النرويج وأوروبا والعالم بشكل عام. في هذه المناسبة الحزينة، أود أن أتقدم منكم ومن عائلات الضحايا والشعب النرويجي بأحر مشاعر التعازي والمواساة".
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