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لبنان

قتيل في طرابلس بإطلاق نار والقوى الأمنية تتحرّك.. ماذا يحدث؟

Lebanon 24
27-06-2022 | 12:15
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قتل الشاب "س.ض"، بعدما أطلق مجهولون النار عليه من رشاش حربي، في منطقة أبي سمراء بطرابلس.
 
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادث.
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