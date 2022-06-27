حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1108965.

وسجل لبنان حالة وفاة واحدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10462.