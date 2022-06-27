جديد قضية الطالب شادي كالدوسيان.. هكذا ستتحرك وزارة التربية بشأنه

ضجّت المواقع الاعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بقضية الشاب شادي كالدوسيان من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرشّح لامتحانات شهادة البكالوريا الرسمية الاربعاء المقبل، حيث ناشدت عائلته وزير التربية والتعليم عباس الحلبي للنظر في وضعه الخاص وتمديد مدة المسابقة ربع ساعة اضافية ليتمكّن من اتمامها.
وفي اتصال لـ "لبنان24"، أكّد مستشار وزير التربية الاستاذ ألبير شمعون أنّ "الوزارة هيّأت للطالب كل التسهيلات بهدف تمكينه من اجراء الامتحانات الرسمية من دون أي معوقات"، وأضاف: "الوزارة خصّصت له صفّاً في الطابق الارضي مراعاة لظروفه الصحية، اضافة الى كافة المستلزمات الطبية التي يحتاجها من أدوية وغيرها، ومدّدت له 25% من الوقت المسموح به مع اعطاء رئيس المركز الصلاحية لتجديد التمديد في حال حاجة الطالب لذلك والسماح له بالاستراحة مهما كانت مدّتها أيضاً".
من جهة اخرى، أشار شمعون الى ان الوزارة فرزت للطالب قارئاً وكاتباً وموجّهاً تربوياً الى جانب تكييف اسئلة الامتحان ربطاً بحالته الخاصة.
ولفت شمعون ان عدم اعفاء الطالب من تقديم الامتحانات الرسمية مرتبط بشكل مباشر بمصلحته ومستقبله، اذ ان الدخول الى الجامعات في لبنان يشترط ابراز الشهادة الرسمية او ما يعادلها، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم لمساعدة الطالب في اتمام امتحاناته.
وشدد شمعون على ضرورة توخّي الدقة في نقل الاخبار، مشيراً الى انه من المؤسف ان يُصار الى مهاجمة الوزارة من دون اي ادلة مؤكدة.