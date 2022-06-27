جديد قضية الطالب شادي كالدوسيان.. هكذا ستتحرك وزارة التربية بشأنه

ضجّت المواقع الاعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بقضية الشاب شادي كالدوسيان من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرشّح لامتحانات شهادة البكالوريا الرسمية الاربعاء المقبل، حيث ناشدت عائلته وزير التربية والتعليم عباس الحلبي للنظر في وضعه الخاص وتمديد مدة المسابقة ربع ساعة اضافية ليتمكّن من اتمامها.

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وفي اتصال لـ "لبنان24"، أكّد مستشار وزير التربية الاستاذ ألبير شمعون أنّ "الوزارة هيّأت للطالب كل التسهيلات بهدف تمكينه من اجراء الامتحانات الرسمية من دون أي معوقات"، وأضاف: "الوزارة خصّصت له صفّاً في الطابق الارضي مراعاة لظروفه الصحية، اضافة الى كافة المستلزمات الطبية التي يحتاجها من أدوية وغيرها، ومدّدت له 25% من الوقت المسموح به مع اعطاء رئيس المركز الصلاحية لتجديد التمديد في حال حاجة الطالب لذلك والسماح له بالاستراحة مهما كانت مدّتها أيضاً".