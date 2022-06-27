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لبنان

وزير الثقافة يغرّد عن مارسيل خليفة.. ماذا قال؟

Lebanon 24
27-06-2022 | 14:27
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غرّد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "توتير": "مارسيل خليفة...سلامة قلبك الذي ما نبض الا محبة للوطن وتمسكا به وذودا عن ارضه ونصرة لقضايا الحق وصونا لكرامة الانسان".
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لبنان

مارسيل خليفة

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